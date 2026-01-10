Wer lagert da Schutt ab? Das Geheimnis um die tiefste Stelle der Mosel 10.01.2026, 12:00 Uhr

i Hier befindet sich die wohl tiefste Stelle der Mosel – was auch der Grund für den Halt des Schiffes dort ist. TV/Ursula Bartz

Hätten Sie gewusst, dass die Mosel in Traben-Trarbach wahrscheinlich am tiefsten ist? Damit einher geht die Frage, warum dort immer wieder Schiffe verdächtig lange Halt machen und Material in den Fluss schütten.

Traben-Trarbach. Schaufel für Schaufel rauscht der Schotter in die Mosel. Ein Frachtschiff macht mitten auf dem Fluss Halt und lädt eine Baggerladung nach der anderen ab. Was hat es damit wohl auf sich? Was landet da im Wasser? Wem gehört das Schiff? Und ist das etwa erlaubt?







