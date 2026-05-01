Jürgen Hoffmann ist der einzige Bürgermeister einer Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz mit FDP-Parteibuch. Im Interview spricht er über den Verlust politischer Sichtbarkeit – und warum liberale Politik gebraucht wird, auch im Kreis Cochem-Zell.
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Die Liberalen sind 2025 aus dem Bundestag geflogen, nun auch aus dem Landtag in Mainz. Was heißt das für die Partei? Darüber haben wir mit Jürgen Hoffmann gesprochen. Der 47-Jährige ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell – und der einzige VG-Chef in Rheinland-Pfalz mit FDP-Parteibuch.