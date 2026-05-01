Jürgen Hoffmann zur FDP-Krise Das FDP-Paradox im Kreis Cochem-Zell Birgit Pielen 01.05.2026, 06:00 Uhr

i Jürgen Hoffmann (FDP) sagt nach den Wahlniederlagen: "Wer nicht in den Medien vorkommt, existiert für die Öffentlichkeit nicht. Dies gilt leider unabhängig von der Qualifikation einer Person." Birgit Pielen

Jürgen Hoffmann ist der einzige Bürgermeister einer Verbandsgemeinde in Rheinland-Pfalz mit FDP-Parteibuch. Im Interview spricht er über den Verlust politischer Sichtbarkeit – und warum liberale Politik gebraucht wird, auch im Kreis Cochem-Zell.

Die Liberalen sind 2025 aus dem Bundestag geflogen, nun auch aus dem Landtag in Mainz. Was heißt das für die Partei? Darüber haben wir mit Jürgen Hoffmann gesprochen. Der 47-Jährige ist Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zell – und der einzige VG-Chef in Rheinland-Pfalz mit FDP-Parteibuch.







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