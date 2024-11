Märchenumzug und Adventsmarkt Das erwartet Besucher in der Adventszeit in Zell 27.11.2024, 12:00 Uhr

i Die Zeller Schwarze Katz darf beim Märchenumzug natürlich nicht fehlen. Inge Faust

Einmal im Jahr verkleidet die Zeller Schwarze Katz sich als Weihnachtsmann, um gemeinsam mit anderen Märchenfiguren durch die Innenstadt zu ziehen. Das erwartet die Besucher auf dem Adventsmarkt.

In dieser Kombination hat sich Zell bislang noch nie auf die Weihnachtszeit eingestimmt: Erstmals findet der Märchenumzug durch die Zeller Innenstadt gemeinsam mit dem Adventsmarkt statt. Die Innenstadt verwandelt sich dazu am Samstag, 30. November, in ein Weihnachtsparadies.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen