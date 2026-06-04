Open Air in der Eifel Das erwartet Besucher beim „Volle Möhre“-Festival 04.06.2026, 10:00 Uhr

Wenn Anfang Juli mehrere Tausend Besucher nach Sehlem strömen, wird aus dem kleinen Eifelort mit knapp über 1000 Einwohnern für zwei Tage eine Festivalbühne. Ein Blick hinter die Kulissen.

Sehlem. Mit „Volle Möhre“ rief Organisator Michael Thinnes, vielen bekannt als Initiator und Gesamtleiter von „Musical Magics“, im vergangenen Jahr ein neues Format ins Leben: ein zweitägiges Musikfestival auf dem Dorffestplatz, das er gemeinsam mit den Vereinen des Ortes durchführt.







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