Open Air in der Eifel
Das erwartet Besucher beim „Volle Möhre“-Festival

Wenn Anfang Juli mehrere Tausend Besucher nach Sehlem strömen, wird aus dem kleinen Eifelort mit knapp über 1000 Einwohnern für zwei Tage eine Festivalbühne. Ein Blick hinter die Kulissen.

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Sehlem. Mit „Volle Möhre“ rief Organisator Michael Thinnes, vielen bekannt als Initiator und Gesamtleiter von „Musical Magics“, im vergangenen Jahr ein neues Format ins Leben: ein zweitägiges Musikfestival auf dem Dorffestplatz, das er gemeinsam mit den Vereinen des Ortes durchführt.

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