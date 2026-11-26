Was die Theatergruppe ausmacht Das Erfolgsgeheimnis der „Auderather Platt(e)spieler“ Alfons Benz 26.11.2026, 10:43 Uhr

i Die „Auderather Platt(e)spieler“ stehen gemeinsam auf der Bühne und begeistern das Publikum (von links): Uli Pies, Elke Scülfort, Aloisia Theusch, Andreas Bartsch, Natalie Hay, Rita Hay, Linda Valerius, Rudi Hieronimus, Rosi Steimers und Jörg Körsten. Alfons Benz

Bei den Vorstellungen der „Auderather Platt(e)spieler“ wird viel gelacht und Platt gesprochen. Die Aufführungen der Theatergruppe erfreuen sich großer Beliebtheit. Aber warum? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Wenn der rote Vorhang fällt und tosender Applaus durch die Ränge brandet, denkt man unwillkürlich an die ganz großen Bühnen dieser Welt – an die Schauspielhäuser in München, Berlin oder am New Yorker Broadway. Doch dieses besondere Knistern in der Luft, diese Mischung aus Erleichterung, Stolz und echter Begeisterung im Saal, braucht gar kein Metropolen-Flair.







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