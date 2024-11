Cochem-Zeller Brücken erneuert Das bedeuten die Mosel-Baustellen für Autofahrer 13.11.2024, 13:30 Uhr

i Die alte Moselbrücke in Cochem wird instand gesetzt. Dadurch muss der Verkehr über Cochem-Cond umgeleitet werden. Ulrike Platten-Wirtz

Zwei viel befahrene Moselbrücken, zwei Baustellen: In Cochem und Zell werden die Straßen über der Mosel gerade gleichzeitig saniert. Was das für den Verkehr bedeutet.

An gleich zwei Brücken im Kreis Cochem-Zell laufen derzeit Baumaßnahmen: In Cochem wird die alte Moselbrücke – die Skagerrak-Brücke – seit diesem Montag erneuert, in Zell laufen die Sanierungsarbeiten an der Moselbrücke schon seit Beginn des Monats. Das hat Auswirkungen auf den Verkehr.

