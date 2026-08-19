Gegen den Trend
Das Azubi-Wunder: Wie Suki junge Leute gewinnt
Elias Zießmann (17) aus Wittlich macht eine Ausbildung zum Fachlageristen bei Suki in Landscheid.
Elias Zießmann (17) aus Wittlich macht eine Ausbildung zum Fachlageristen bei Suki in Landscheid.
TV/Christian Moeris

Während viele Unternehmen händeringend Nachwuchs suchen, beginnen bei der Sukigroup in Landscheid 14 junge Menschen gleichzeitig ihre Ausbildung — so viele wie noch nie. Wie geht das?

Lesezeit 3 Minuten
Drei bis fünf neue Auszubildende pro Jahr waren bei Suki in Landscheid in den vergangenen Jahren der Schnitt. In diesem Sommer sind es auf einen Schlag 14. Für das Unternehmen, das am Standort rund 380 Menschen beschäftigt, ist das ein Rekord – und angesichts des vielerorts beklagten Bewerbermangels eine bemerkenswerte Leistung.
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