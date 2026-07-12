Statt Monokultur Das älteste Weingut erfindet den Weinberg ganz neu Ursula Bartz 12.07.2026, 12:00 Uhr

i Reben, Bäume und Kräuter freuen sich in den Weinbergen von Jan Klein über ein fruchtbares Miteinander. TV/Ursula Bartz

Kirschen und Äpfel schützen die Reben vor der Sonne, dazu gesellen sich Schafe und bald auch Wanderer, Camper und Feierfreudige – auf Geheiß des wohl ältesten Weinguts der Welt ...

800 Hecken und Sträucher sowie mehr als 200 Bäume sind schon gepflanzt. Und es sollen noch mehr werden: Was Winzer Jan Klein in Kröv plant, ist das größte Vitiforst-Projekt nördlich der Alpen, sagt er. Damit bricht ausgerechnet das wohl älteste Weingut der Welt, der Staffelter Hof, mit der langen Tradition der Weinbau-Monokultur an der Mosel.







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