Statt Monokultur
Das älteste Weingut erfindet den Weinberg ganz neu
Reben, Bäume und Kräuter freuen sich in den Weinbergen von Jan Klein über ein fruchtbares Miteinander.
Reben, Bäume und Kräuter freuen sich in den Weinbergen von Jan Klein über ein fruchtbares Miteinander.
TV/Ursula Bartz

Kirschen und Äpfel schützen die Reben vor der Sonne, dazu gesellen sich Schafe und bald auch Wanderer, Camper und Feierfreudige – auf Geheiß des wohl ältesten Weinguts der Welt ...

Lesezeit 3 Minuten
800 Hecken und Sträucher sowie mehr als 200 Bäume sind schon gepflanzt. Und es sollen noch mehr werden: Was Winzer Jan Klein in Kröv plant, ist das größte Vitiforst-Projekt nördlich der Alpen, sagt er. Damit bricht ausgerechnet das wohl älteste Weingut der Welt, der Staffelter Hof, mit der langen Tradition der Weinbau-Monokultur an der Mosel.
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Kreis Cochem-ZellWeinbau

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