Cochemer Bergwachtchef erklärt Darum wird die Rettung aus der Seilbahn häufig geübt Thomas Esser 22.03.2026, 06:00 Uhr

i Jens Klinkner, Leiter der DRK-Bergwacht Cochem, beschreibt den Ablauf der alljährlichen Rettungsübung an der Cochemer Sesselbahn und vermittelt ebenso einen Einblick in die Vorgehensweise bei realen Notfalleinsätzen. Thomas Esser

Damit im Ernstfall die Retter genau wissen, was zu tun ist, gibt es an der Cochemer Seilbahn regelmäßige Einsatztrainings der DRK-Bergwacht. Jeder Handgruff muss sitzen, sagt der Leiter der Bergwacht, Jens Klinkner.

Nach der auch heuer gelungenen Rettungsübung an der Cochemer Sesselbahn meldet sich Jens Klinkner, Leiter der DRK-Bergwacht Cochem noch einmal zu Wort: „ Vertrauen in das gelernte und regelmäßig trainierte Vorgehen sowie in das vorhandene und immer wieder auf den neuesten Stand gebrachte Ausrüstungsmaterial – das ist zunächst einmal Grundvoraussetzung für den angestrebten, erfolgreichen Rettungseinsatz!







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