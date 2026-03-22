Damit im Ernstfall die Retter genau wissen, was zu tun ist, gibt es an der Cochemer Seilbahn regelmäßige Einsatztrainings der DRK-Bergwacht. Jeder Handgruff muss sitzen, sagt der Leiter der Bergwacht, Jens Klinkner.
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Nach der auch heuer gelungenen Rettungsübung an der Cochemer Sesselbahn meldet sich Jens Klinkner, Leiter der DRK-Bergwacht Cochem noch einmal zu Wort: „Vertrauen in das gelernte und regelmäßig trainierte Vorgehen sowie in das vorhandene und immer wieder auf den neuesten Stand gebrachte Ausrüstungsmaterial – das ist zunächst einmal Grundvoraussetzung für den angestrebten, erfolgreichen Rettungseinsatz!