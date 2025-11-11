Neuer PI-Leiter Heiko Schmitz Darum patrouillieren mehr Polizisten in Cochem 11.11.2025, 06:30 Uhr

i Polizeihauptkommissar Heiko Schmitz ist seit Mai offizieller Leiter der Polizeiinspektion Cochem und tritt somit in die Fußstapfen von Reinhard Börsch. Nina Legler

Präsenz in Cochem zeigen: Das ist nur eines der Ziele, die sich Heiko Schmitz gesetzt hat. Seit Mai ist er der neue Leiter der Polizeiinspektion Cochem. Im Gespräch erzählt der Polizeihauptkommissar, was er im Dienstgebiet alles erreichen möchte.

„Bereits im Alter von 30 Jahren sagte ich zu meinem damaligen Chef, dass ich gerne Dienststellenleiter werden möchte“, erinnert sich Polizeihauptkommissar Heiko Schmitz. 2017 ging Schmitz’ Traum in Adenau erstmals in Erfüllung. Im Mai trat der 55-Jährige nun in die Fußstapfen von Reinhard Börsch und ist seitdem offiziell der neue Leiter der Polizeiinspektion Cochem.







