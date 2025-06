Die Wasserampel im Kreis Cochem-Zell springt auf Gelb, heißt: Der Trinkwasserverbrauch liegt deutlich über dem Durchschnitt. Das sind die Gründe dafür – und so hoch ist der Verbrauch tatsächlich.

Vor einigen Tagen ist die Wasserampel im Kreis Cochem-Zell auf Gelb gesprungen. Das heißt: Das Trinkwasser wird knapp, der Verbrauch liegt deutlich über dem Durchschnitt. Doch warum ist der Wasserverbrauch momentan überhaupt so hoch?

Als Frühwarnsystem wurde die Wasserampel 2023 eingeführt, damit die Cochem-Zeller für den gewissenhaften Verbrauch des Trinkwassers sensibilisiert werden. Laut Kreisverwaltung ist sie damit „der vorgezogene Teil eines in Auftrag gegebenen Wassermanagementkonzeptes, das dem Kreistag in der zweiten Jahreshälfte vorgestellt werden wird“.

So hoch ist der aktuelle Verbrauch

Einen festen Wert, wann die Ampel von Grün auf Gelb und schließlich von Gelb auf Rot springt, gibt es nicht. Die Kreisverwaltung erklärt, dass das in Abhängigkeit von den Pegelständen in den Brunnen und den tatsächlichen Verbrauchszahlen entschieden wird: „Als die Ampel nunmehr auf Gelb geschaltet wurde, waren die Pegelstände bereits niedriger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Zudem wurde Trinkwasser in Höhe von täglich rund 12.500 Kubikmetern bezogen.“ Der aktuelle Verbrauch liegt derzeit bei 10.500 bis 11.000 Kubikmetern täglich (Stand 4. Juni).

Laut Kreisverwaltung ist es schwer zu sagen, woran der hohe Wasserverbrauch liegt. Einige Gründe und Vermutungen nennt sie auf eine Nachfrage unserer Zeitung aber trotzdem: „Cochem-Zell ist eine Region mit viel Tourismus. Insbesondere in den Ferienzeiten und an verlängerten Wochenenden sind alle Gästebetten ausgebucht.“ Darauf hatten auch die Kreiswerke im Werksausschuss Anfang Mai hingedeutet.

„Cochem-Zell ist eine Region mit viel Tourismus. Insbesondere in den Ferienzeiten und an verlängerten Wochenenden sind alle Gästebetten ausgebucht.“

Die Kreisverwaltung nennt Gründe, weshalb das Trinkwasser in Cochem-Zell knapper wird.

Zudem sei der wenige Niederschlag der vergangenen Monate nicht hilfreich gewesen: Garten- und Grünanlagen sowie Sportplätze, die sonst vom Regen profitieren, wurden in dieser Zeit weiterhin bewässert – allerdings unter Verwendung von Trinkwasser aus dem Cochem-Zeller Netz.

Die eigenen Gewinnungsanlagen des Kreises werden mit hoher Förderleistung betrieben. Der Fremdwasserbezug ist jedoch hoch, die maximal verfügbare Menge an Fremdwasser würde benötigt werden. Dieses wird von den beiden Zweckverbänden „Eifel“ und „Eifel-Mosel“ sowie von benachbarten Wasserversorgern bezogen, erklärt eine Sprecherin der Kreisverwaltung: „In den Zweckverbänden ist der Landkreis Cochem-Zell Mitglied, sodass es sich eigentlich mehr oder weniger um eigenes Wasser, das in den Zweckverbänden gemeinschaftlich gewonnen wird, handelt. Die Bezugsmengen sind festgelegt. Der Bezug erfolgt stetig.“

Gute Neuigkeiten gibt es nach dem Regen der vergangenen Tage: „Bereits nach dem Niederschlag am Wochenende ist der Verbrauch wieder um rund 1000 Kubikmeter gesunken. Da bei der Niederschlagsmenge auch wieder alle Regentonnen und Zisternen gefüllt sein dürften, gehen wir aktuell davon aus, dass der derzeitige Tagesverbrauch von maximal 11.000 Kubikmetern sich zunächst wieder verstetigen wird und höchstens am Wochenende höhere Mengen nachgefragt werden.“

So soll Wasser in der gelben Ampelphase gespart werden

Die Kreisverwaltung fordert dazu auf, das Trinkwasser zu reduzieren. Trinkwasser soll nur dort verwendet werden, wo es erforderlich ist, man soll also sparsam damit umgehen. Für die Bewässerung des Gartens bedeutet das: deutlich einschränken, maximal zweimal pro Woche bewässern, nur die Gießkanne nutzen. Rasenflächen sollten gar nicht mehr bewässert werden, auch Fahrzeuge, Gebäude, Terrassen oder Gehwege sollten nicht damit gereinigt werden. Auch Pools und Zisternen sollten nicht befüllt werden.

Sollten größere Mengen Trinkwasser benötigt werden, beispielsweise bei Bautätigkeiten aus Standrohren, sind diese vorab unbedingt mit dem Wasserversorger abzustimmen. Die Entnahme soll allerdings nicht in der Zeit von 17 bis 21 Uhr erfolgen. Die häusliche Entnahme, also zur Lebensmittelzubereitung, Körperpflege und WC-Nutzung, ist nicht davon betroffen. wih