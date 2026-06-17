Beliebteste Schulen im Kreis
Darum bevorzugen Schüler Cochem und Kaisersesch 
Viel Freude am Musizieren vermitteln die Bläserklassen im Musikraum des Martin-von-Cochem Gymnasiums.
Viel Freude am Musizieren vermitteln die Bläserklassen im Musikraum des Martin-von-Cochem Gymnasiums.
Archivfoto Martin Schmitt. Martin Schmitt

Die aktuellen Schülerzahlen zeigen, dass Fünftklässler am liebsten die Gemeinsame Orientierungsstufe von Realschule plus und Gymnasium in Cochem besuchen. Ältere Schüler bevorzugen die Fachoberschule in Kaisersesch. Was sind die Gründe?

Lesezeit 2 Minuten
Mit 164 Anmeldungen für die fünfte Klasse liegt die Gemeinsame Orientierungsstufe (GOS) des Martin-von-Cochem-Gymnasiums und der Realschule plus in Cochem in der Beliebtheit bei Schülern ganz vorn. „Dank der engen Zusammenarbeit von Realschule plus und Gymnasium profitieren Schüler von einer hohen Durchlässigkeit der Bildungsgänge und einer individuellen Begleitung während der Klassenstufen 5 und 6“, erklärt Frank Sütterlin, Schulleiter der ...

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Kreis Cochem-ZellBildung

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