Damit die Schieferkulturlandschaft nicht verbuscht
Ein Traktor mit Seilwinde kam in diesem Jahr erstmals in Einsatz. Im Kaulenbachtal nutzten die Freiwilligen aber noch viele andere Geräte.
Ein wertvoller Lebensraum für Tier- und Pflanzenwelt: Den gibt’s im Kaulenbachtal. Damit dieser erhalten bleibt, packen jährlich zahlreiche Helfer an. Bei der großen Freischneideaktion war diesmal die Feuerwehr mit einem besonderen Gerät im Einsatz.

Die Feuerwehr Laubach steht mit einem Traktor mitten im Kaulenbachtal. Sie sind nicht zu einem Einsatz hier, jedenfalls nicht im gewöhnlichen Sinne: Stattdessen helfen sie mit einer Seilwinde, die Verbuschung auf der Halde „Escherkaul“ zu bekämpfen.

