Moselwinzer unter Druck Damit die Mosel weiter mit Steillagenwein glänzen kann Winfried Simon 24.01.2026, 12:00 Uhr

i Kein seltenes Bild an der Mosel: Wo einst Weinreben wuchsen, ist jetzt Brachland - Tendenz: zunehmend. Über Rezept gegen diesen unschönen Trend wurde jetzt in Wittlich diskutiert. Winfried Simon. RZ

An diesem steilen Hang ist Weinbau möglich? Diese mit ungläubigem Staunen gestellte Frage kam schon von manch einem Besucher des Moseltals. Doch derzeit scheint, als käme bald selbst für Premiumlagen das Aus. Warum? Und was lässt sich dagegen tun?

Ohne Steillagen keine Mosel-Weinkulturlandschaft. Eine Aussage, die die meisten sicherlich teilen. Doch wird es diese Steillagen und somit die Weinkulturlandschaft noch in 20 oder gar 30 Jahren geben? Zweifel sind angebracht, denn die Weinwirtschaft steckt in einer schweren Krise.







