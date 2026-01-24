An diesem steilen Hang ist Weinbau möglich? Diese mit ungläubigem Staunen gestellte Frage kam schon von manch einem Besucher des Moseltals. Doch derzeit scheint, als käme bald selbst für Premiumlagen das Aus. Warum? Und was lässt sich dagegen tun?
Lesezeit 2 Minuten
Ohne Steillagen keine Mosel-Weinkulturlandschaft. Eine Aussage, die die meisten sicherlich teilen. Doch wird es diese Steillagen und somit die Weinkulturlandschaft noch in 20 oder gar 30 Jahren geben? Zweifel sind angebracht, denn die Weinwirtschaft steckt in einer schweren Krise.