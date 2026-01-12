Haushalt an der Mosel Dafür gibt VG Bernkastel-Kues in diesem Jahr Geld aus Hans-Peter Linz 12.01.2026, 18:00 Uhr

i Der Haushalt 2026 in der VG Bernkastel-Kues ist, trotz Wirtschaftskrise und politisch unstabiler Lage, ausgeglichen. Monika Skolimowska. dpa

Trotz Krisen kann die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen und investiert in 2026 viel Geld in die Feuerwehr und die Schulen. Ein Überblick.

Bernkastel-Kues . Es war die 301. Sitzung des Rats der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und um dies in der Vorweihnachtszeit und entscheidenden Sitzung zum Haushalt zu feiern, kann man auch schon mal gemeinsam die Nationalhymne singen. Den Takt gab Bürgermeister Leo Wächter vor, die musikalische Begleitung erfolgte durch Karina Wächter (Violine) und Wolfgang Port (Flügel).







