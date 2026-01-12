Trotz Krisen kann die Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen und investiert in 2026 viel Geld in die Feuerwehr und die Schulen. Ein Überblick.
Lesezeit 2 Minuten
Bernkastel-Kues. Es war die 301. Sitzung des Rats der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und um dies in der Vorweihnachtszeit und entscheidenden Sitzung zum Haushalt zu feiern, kann man auch schon mal gemeinsam die Nationalhymne singen. Den Takt gab Bürgermeister Leo Wächter vor, die musikalische Begleitung erfolgte durch Karina Wächter (Violine) und Wolfgang Port (Flügel).