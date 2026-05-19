Stand der Dinge Cusanus-Krankenhaus: Wie steht’s um Pflegeheim-Pläne? Ursula Bartz 19.05.2026, 14:00 Uhr

i Im Altbau des Krankenhauses in Bernkastel-Kues könnte ein Pflegeheim entstehen, doch er ist sanierungsbedürftig. TV/Ursula Bartz

Im Altbau des Krankenhauses in Bernkastel-Kues sollen Pflegeplätze für Senioren entstehen, hieß es im Juni 2025. Wir haben nachgehört, ob sich in der Sache etwas getan hat.

Gut zwei Jahre ist es nun her, dass große Umbrüche in der Krankenhauslandschaft im Landkreis Bernkastel-Wittlich ihren Anfang nahmen. Kern der Veränderungen: Der Standort Bernkastel-Kues des Verbundkrankenhauses wurde reduziert, die dortige Notaufnahme geschlossen, mehrere Abteilungen zogen nach Wittlich um.







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