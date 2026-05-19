Im Altbau des Krankenhauses in Bernkastel-Kues sollen Pflegeplätze für Senioren entstehen, hieß es im Juni 2025. Wir haben nachgehört, ob sich in der Sache etwas getan hat.
Lesezeit 3 Minuten
Gut zwei Jahre ist es nun her, dass große Umbrüche in der Krankenhauslandschaft im Landkreis Bernkastel-Wittlich ihren Anfang nahmen. Kern der Veränderungen: Der Standort Bernkastel-Kues des Verbundkrankenhauses wurde reduziert, die dortige Notaufnahme geschlossen, mehrere Abteilungen zogen nach Wittlich um.