Band Zumbidanado an der Mosel Crashkurs in brasilianischem Forró-Tanz in Ernst Ulrike Platten-Wirtz 27.10.2026, 17:00 Uhr

i Die Gruppe Zumbidanado bringt brasilische Tanzschritte und Musik an die Mosel. Dedé Teles

Zumbidanado nennen sich vier Musiker und Tanzlehrer, die brasilianische Rhythmen mit an die Mosel bringen. Am Freitag, 13. November, gibt es im Mosellandmuseum in Ernst einen Crashkurs im Forró-Tanz sowie Livemusik.

Brasilianern sagt man nach, sie hätten den Rhythmus und die Leidenschaft für Musik im Blut. Am Freitag, 13. November, kommen mit der Gruppe Zumbidanado vier junge Leute, zum Teil mit südamerikanischen Wurzeln, nach Ernst ins Mosellandmuseum. Bei einem „feurig brasilianischen Abend“, wie es die Pressemitteilung des Veranstalters verspricht, können Interessierte dann nicht nur den Klängen südamerikanischer Livemusik lauschen, sondern bei einem ...







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