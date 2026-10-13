Konzert in Kloster Ebernach
Cochems Organistin Marion Oswald greift zum Flügelhorn
Organistin Marion Oswald (Mitte) unterstützt das Bläserensemble Tchotchev am Flügelhorn.
Organistin Marion Oswald (Mitte) unterstützt das Bläserensemble Tchotchev am Flügelhorn.
Marion Oswald

Das bekannte Bläserensemble Tchotchev lädt am kommenden Sonntag zu einem Konzert ins Kloster Ebernach in Cochem ein.

Lesezeit 1 Minute
Nicht zum ersten Mal ist das Bläserensemble „Tchotchev“ in Cochem zu Gast. Regelmäßig finden die sommerlichen Orgelmatineen in der Pfarrkirche St. Martin mit den Trompetenkünstlern ihren Abschluss. Am kommenden Sonntag, 18. Oktober, erfreuen die Musiker des „Bläserensembles Tchotchev“ nun aber auch rund eine Stunde lang ihr Publikum mit einem erfrischenden Programm im Kloster Ebernach, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.
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