Trotz Defizits im Haushalt Cochems Bahnhof: Vom Schandfleck zum Schmuckstück? Ulrike Platten-Wirtz 27.03.2026, 11:47 Uhr

i Kein schöner Anblick. Der Bahnhof in Cochem ist in die Jahre gekommen und müsste dringend saniert werden. Ulrike Platten-Wirtz

Der Bahnhof in Cochem ist derzeit kein Aushängeschild für die Kreisstadt. Gibt es Bestrebungen der Stadt, das stadtbildprägende Gebäude zurückzubekommen und zu sanieren?

Seitens der Stadt gibt es Bestrebungen, den maroden Bahnhof zurückzukaufen. Das wird zwar in der öffentlichen Sitzung des Stadtrats nicht explizit ausgesprochen. Doch während der Debatte um den Haushalt gibt es Aussagen, die darauf schließen lassen.Der Haushalt der Stadt weist in diesem Jahr ein Defizit von rund 2,5 Millionen Euro aus.







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