Andrang zunächst verhalten
Cochemer Weinherbst: Neues Format mit Stotterstart
Rundherum sind einige Sitzbänke leer, dieses Damenquartett genießt die Zeit beim Cochemer Weinherbst trotzdem.
Rundherum sind einige Sitzbänke leer, dieses Damenquartett genießt die Zeit beim Cochemer Weinherbst trotzdem.
Thomas Esser

Aus dem Federweißenfest in Cochem wurde der Weinherbst. Trotz liebevoll geschmücktem Festzelt fiel der Andrang zum Auftakt überschaubar aus. Wie wird es am zweiten Festwochenende aussehen?

Lesezeit 1 Minute
Dass ein neuer Name und ein Tapetenwechsel nicht unbedingt Garant für einen erhofft großen Gästezuspruch sind, musste am Wochenende die mit neuem Schwung angebotene Veranstaltung „Cochemer Weinherbst“ erfahren. Zumindest am Auftaktabend des Weinherbstes, das in diesem Jahr mit einem erweiterten Angebot das traditionelle Federweißenfest beerbt hat, kam man zeitweise zu der Überzeugung, dass mehr Bedienungen und Sicherheitspersonal als Besucher ...
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