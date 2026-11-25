Alle Jahre wieder – und doch immer etwas Neues: Am Freitag, 27. November, wird der Weihnachtsmarkt in Cochem eröffnet. Neben weihnachtlichem und kulinarischem Angebot gibt es in diesem Jahr auch Märchen als Hörspiele zu entdecken.
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Wenn statt Dornröschen die Cochemer Weinkönigin Rosa auf der Reichsburg in einen 100-jährigen Schlaf fällt, Rotkäppchen der Großmutter Moselwein und Weinbergpfirsiche bringt und Hänsel und Gretel in einem alten Winzerhaus in Cochem wohnen, dann befindet man sich auf der Weihnachtstrallye durch die Cochemer Innenstadt.