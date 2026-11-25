Eröffnung am Freitag Cochemer Weihnachtsmarkt präsentiert sich märchenhaft Ulrike Platten-Wirtz 25.11.2026, 12:00 Uhr

i In kurzen Hörspielen werden Besuchern in Cochem insgesamt acht Märchen mit Lokalkolorit präsentiert. Ulrike Platten-Wirtz

Alle Jahre wieder – und doch immer etwas Neues: Am Freitag, 27. November, wird der Weihnachtsmarkt in Cochem eröffnet. Neben weihnachtlichem und kulinarischem Angebot gibt es in diesem Jahr auch Märchen als Hörspiele zu entdecken.

Wenn statt Dornröschen die Cochemer Weinkönigin Rosa auf der Reichsburg in einen 100-jährigen Schlaf fällt, Rotkäppchen der Großmutter Moselwein und Weinbergpfirsiche bringt und Hänsel und Gretel in einem alten Winzerhaus in Cochem wohnen, dann befindet man sich auf der Weihnachtstrallye durch die Cochemer Innenstadt.







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