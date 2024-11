Glühweintour und Märchenrallye Cochemer Weihnachtsmarkt länger, aber ohne Feuerwerk 08.11.2024, 10:17 Uhr

i Wie in den vergangenen zwei Jahren wird der Cochemer Weihnachtsmarkt wieder unter freiem Himmel gefeiert. Doch es gibt einige neue Attraktionen. Foto Gossler

Seit 40 Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt in Cochem. Zum Jubiläum verlängert die Stadt das adventliche Treiben um eine Woche. Dafür müssen Besucher aber auf das traditionelle Feuerwerk zum Abschluss verzichten.

Ganze fünf statt nur vier Wochen lang können Besucher in diesem Jahr die vorweihnachtliche Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt in der Kreisstadt genießen. Anders als in den Vorjahren endet der Markt, nämlich nicht mehr eine Woche vor dem Fest, sondern erst am vierten Adventssonntag.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen