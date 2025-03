Die Reichsburg leuchtet am Abend grün – denn es ist St. Patrick’s Day. Jedes Jahr am 17. März wird der Nationalheilige und Schutzpatron von Irland gefeiert. Überall auf der Welt gibt es bekanntlich ein Irish Pub – auch in Cochem. Dass dementsprechend auch überall auf der Welt Monumente grün erstrahlen, ist keine Überraschung. Und doch ist es eine Besonderheit, denn nicht jedes Jahr beteiligt sich die Reichsburg an dem grünen Lichterspiel.

Schon vor einigen Jahren konnte man die grüne Burg bestaunen. Der Ursprung liegt in einer Anfrage von Ireland Tourism, wie Jens Weber von der Reichsburg erklärt: „Ireland Tourism sucht jedes Jahr nach Gebäuden, die besonders exponiert sind, um sie grün zu beleuchten.“ In diesem Jahr nahmen sie erneut Kontakt zur Cochemer Reichsburg auf, ob sie denn beim sogenannten „Global Greening“ (deutsch: globales Ergrünen) mitmachen wollen.

Dafür müssen am Montag erst einmal zahlreiche Lampen aufgestellt werden, damit das monumentale Gebäude, das über der Moselstadt thront, auch überhaupt in dem grünen Licht erstrahlen kann. Von etwa 17.30 Uhr bis Mitternacht leuchtet die Reichsburg also in strahlendem Grün, als Symbol für St. Patrick.

Wer selbst in Feierlaune ist, kann den Tag gemeinsam im Murphy’s feiern, dem Irish Pub von Cochem. Hier gibt es ab 18 Uhr traditionelle irische Livemusik von der Band General Dew. Der Eintritt ist frei.