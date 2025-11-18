Warnung vor Taschendieben Cochemer Polizei ist beim Weihnachtsmarkt präsent 18.11.2025, 12:00 Uhr

i Heiko Schmitz, Leiter der Polizeiinspektion Cochem, will auch auf dem Weihnachtsmarkt vermehrte Polizeipräsenz zeigen. Nina Legler

Warmer Glühwein, geschmückte Weihnachtsstände und dazwischen: die Fußstreifen der Polizei. Unsere Redaktion hat Polizeihauptkommissar Heiko Schmitz gefragt, wie er auf dem Cochemer Weihnachtsmarkt für Sicherheit sorgt.

In wenigen Wochen ist es wieder so weit: Zahlreiche Besucher werden sich vom 28. November bis 21. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt in Cochem tummeln, Glühwein trinken und die festliche Stimmung genießen. Damit die Gäste sich auch unbesorgt auf dem Markt aufhalten können, will Heiko Schmitz, Leiter der Polizeiinspektion Cochem, vermehrt für Polizeipräsenz sorgen.







