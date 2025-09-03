Wie ist die Lage des Marienkrankenhauses in Cochem, das jetzt die einzige Klinik mit stationärer Patientenversorgung im Kreis Cochem-Zell ist? Dort blickt man skeptisch in die Zukunft, wie eine Anfrage unserer Zeitung ergeben hat.

Wie zukunftsfähig ist das Marienkrankenhaus Cochem? Diese Frage stellt sich mehr denn je: Seit 30. Juni ist das Mittelmosel-Klinikum in Zell Geschichte. Das Cochemer Krankenhaus ist seitdem das einzige im Kreis, das Patienten stationär versorgt. Was sieht die künftige Strategie aus? Was sind die größten Probleme? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Seit 30. Juni 2025 ist das Mittelmosel-Klinikum in Zell geschlossen. Werden seitdem mehr Patienten stationär in Cochem aufgenommen?

Dazu teilt Marien-Gruppe als Trägerin der Cochemer Klinik mit: „Das Marienkrankenhaus Cochem verzeichnet im Jahr 2025 in der stationären Grundversorgung einen Fallzahlanstieg, während in anderen Bereichen ein Fallzahlrückgang zu verzeichnen ist. Letzteres ist auf die vom Gesetzgeber gewollte Ambulantisierung von Fällen in der Urologie und der Gefäßchirurgie zurückzuführen. In Summe konnte die Auslastung leicht gesteigert werden. Sie liegt aber immer noch unter den Vor-Corona-Zahlen. Auch in der ambulanten Notfallversorgung erleben wir eine gesteigerte Inanspruchnahme.“

i Seit 30. Juni 2025 ist das Mittelmosel-Klinikum in Zell geschlossen. Birgit Pielen

Ist das Leistungsangebot durch die Klinikschließung in Zell ausgeweitet worden?

„Das medizinische Leistungsspektrum des Hauses wird im Einklang mit dem am 10. September 2024 vorgestellten Medizinkonzept fortgeführt, welches zwischen den Krankenhäusern, Krankenkassen, dem Gesundheitsministerium und dem Landkreis abgestimmt wurde“, erklärt die Marien-Gruppe auf Anfrage unserer Zeitung. „Inhaltlich orientiert sich unser Haus auf die Grundversorgungsbedürfnisse im ländlichen Raum. Wir konzentrieren uns dabei darauf, wie wir unser medizinisches Spektrum im Rahmen der bestehenden Versorgungsstrukturen sinnvoll ausbauen und verbessern können. So bereiten wir aktuell eine bauliche Neustrukturierung der zentralen Notaufnahme vor, um die notfallmedizinische Versorgung in der Region nachhaltig zu stärken. Dazu befinden wir uns mit dem zuständigen Referat des Gesundheitsministeriums in Abstimmung.“

Ferner müsse man die Folgen der Krankenhausreform abwarten, heißt es weiter. „Nach den noch gültigen Regelungen werden sehr viele Häuser Schwierigkeiten bekommen, ihr bereits bestehendes Leistungsangebot aufrechtzuerhalten“, heißt es. Ob die „Reform der Reform“ eine wirkliche Verbesserung schaffe, sei derzeit noch offen.

„Wie für alle Kliniken in Deutschland bleibt auch für uns die Gewinnung von ärztlichem und pflegerischem Personal eine große Herausforderung.“

Das teilt die Marien-Gruppe mit.

Wie schwierig ist es, Ärzte oder Pflegekräfte für den Cochemer Standort anzuwerben?

„Wie für alle Kliniken in Deutschland bleibt auch für uns die Gewinnung von ärztlichem und pflegerischem Personal eine große Herausforderung. Insbesondere ländliche Regionen spüren die demografischen Entwicklungen und die bildungspolitischen Rahmenbedingungen deutlich“, heißt es seitens des Trägers. „Starre Personalvorgaben durch gesetzliche Rahmenbedingungen und die zuvor genannten Herausforderungen führen auch bei uns dazu, dass Krankheitsausfälle, Elternzeiten und Sondersituationen nicht immer aufgefangen werden können und somit auch zu kurzfristigen Leistungseinschränkungen führen können. Im Jahr 2025 ist uns trotz des allgemeinen Personalmangels gelungen, das Personal im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen.“ Aktuell werden Oberärzte in der Chirurgie, Fachärzte in der Inneren Medizin und ein Psychologe in der Geriatrie gesucht. Außerdem können sich Gesundheits- und Krankenpfleger bewerben, Pflegefachkräfte und medizinische Fachangestellte.

Wie ist die finanzielle Lage des Marienkrankenhauses in Cochem?

Im Bundesanzeiger wurde der jüngste Finanzbericht der Marienkrankenhaus Cochem GmbH im November 2024 veröffentlicht. Der Jahresfehlbetrag zum 31. Dezember 2023 betrug demnach 106.707 Euro – trotz Sicherstellungszuschlägen in Höhe von 1.495.000 Euro und 400.000 Euro. Sicherstellungszuschläge werden von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, damit die Versorgung der Bevölkerung in bedarfsnotwendigen Kliniken gewährleistet wird. Im Geschäftsjahr 2022 betrug der Fehlbetrag 153.603 Euro, im Jahr 2021 sogar 897.567 Euro. 2020 gab es einen Jahresüberschuss von 857.980 Euro.

Für das Deutsche Krankenhaus Institut (DKI) ist die wirtschaftliche Situation der deutschen Krankenhäuser „so dramatisch wie nie“. Bereits für das Jahr 2024 gingen 71 Prozent der Krankenhäuser von einer weiteren Verschlechterung und nur 4 Prozent von einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Situation aus. Maßgebliche Gründe sind laut DKI die deutlich gestiegenen Sach- und Personalkosten im Krankenhaus. „Fast kein Krankenhaus kann seine Ausgaben mehr aus den laufenden Einnahmen decken“, beklagt das Deutsche Krankenhaus Institut – und erwartet in diesem Jahr weitere Verschlechterungen.

Diese Fachabteilungen sind in Cochem

Das Marienkrankenhaus Cochem ist ein Akutkrankenhaus mit 140 Betten. Es umfasst die Fachabteilungen Innere Medizin I (Gastroenterologie, Kardiologie), Innere Medizin II (Akut-Geriatrie), Chirurgie I (Allgemein-, Viszeral-, Unfallchirurgie, Proktologie), Chirurgie II (Gefäßchirurgie), Urologie, Gynäkologie und Anästhesie. Außerdem gibt es eine Radiologie (digitales Röntgen, Computertomografie, Magnetresonanztomografie). Darüber hinaus existiert ein medizinisches Versorgungszentrum mit Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Orthopädie (Orthopädische Chirurgie, Chirotherapie, Akupunktur und Handchirurgie). Im Ärztehaus sind zudem zwei Praxen für Allgemeinmedizin, eine gefäßchirurgische Praxis, zwei urologische Praxen sowie ein Sanitätshaus.