Großartige Stimmung Cochemer Kappensitzung begeistert die vielen Zuschauer Thomas Esser 01.02.2026, 12:00 Uhr

i Die Bühnenaktiven der Tanzgruppe Moselglück entführten mit ihrem atemberaubenden Showtanz die Narrenschar in die afrikanische Savanne. Thomas Esser

Es war einmal mehr eine herausragende Sitzung der Cochemer Karnevalsgesellschaft. Die vielen Aktiven zeigten ein vielseitiges, beeindruckendes und kunterbuntes Programm. Der Applaus der vielen Zuschauer war ihnen gewiss.

Wenn die Bühnenakteure der Cochemer Holau-Fraktion zur fünften Jahreszeit zum närrischen Stelldichein in die BBS-Narrhalla einladen, dann geht es auf dem Narrenparkett stets kunterbunt, schwungvoll, amüsant und spektakulär zu. So auch heuer unter der Leitung von CKG-Zeremonienmeister Jörg Eckerskorn, der als Magister mit Schellengewalt sein Arbeitsgerät in dieser Session zum 30.







Artikel teilen

Artikel teilen