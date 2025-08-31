Guten Wein und gute Laune gab es beim Cochemer Heimat- und Weinfest auch in diesem Jahr. So liefen die Feierlichkeiten am Rathausplatz ab.

Wenn man auf dem Cochemer Rathausplatz Ende August wegen der vielen gut gelaunten Menschen kein Bodenpflaster mehr erkennen kann und der Musikverein mit fröhlichen Weisen zum Verweilen einlädt, dann steht wieder das traditionelle Heimat- und Weinfest ins Haus. In dessen Rahmen übernahm in diesem Jahr Alicia (Steffens) die Krone der neuen Weinkönigin und Lea (Schlaug) das Diadem ihrer Prinzessin.

Für Alicia ist die Übernahme des Ehrenamtes als Weinregentin demnach eher eine Beförderung. Denn die vergangenen beiden Jahre hatte sie zusammen mit ihrer jetzt scheidenden Vorgängerin Viktoria (Göbel) und Prinzessin Johanna (Heimes) bereits ein weinmajestätisches Trio gebildet.

i Zur offiziellen Krönungszeremonie versammelten sich viele Hundert Weinfreunde auf dem Rathausplatz. Thomas Esser

Für die Begleitung der Weinregentinnen zur Rathausbühne, zu denen sich Moselweinprinzessin Paula (Scherrer) sowie Weinbergpfirsichfee Annabell (Göbel) gesellten, zeichnete einmal mehr der Tross der Bürgerwehr verantwortlich. Da sich auch die charmanten Mädels der Cochemer Tanzinstitutionen hier hatten, herrschte bei deren Ankunft vor dem Rathaus akuter Platzmangel.

Hier war es der Besonnenheit der Festoffiziellen sowie dem Verständnis der Weinfreunde zu verdanken, dass alle majestätischen Begleiter zumindest noch einen, wenn auch sehr schmalen, Stehplatz erhielten und die Krönungszeremonie problemlos durchgeführt werden konnte. Diese startete zunächst mit der Verabschiedung von Viktoria und Johanna, bei denen verständlicherweise so manches majestätische Tränchen floss. Dabei hielten sie einen kurzen Rückblick auf die schönen Ereignisse in ihrer Amtszeit und richteten herzliche Dankesworte an die Adressen ihrer gewogenen Unterstützer.

i Neue Freundschaften schließen oder alte Bekanntschaften wieder auffrischen. Das Cochemer Heimat- und Weinfest ist dafür bekannt. Thomas Esser

Im Anschluss an die Übernahme von Krone und Diadem, eröffneten dann die neuen Majestäten mit einer souveränen Antrittsrede die beliebte Festveranstaltung. Natürlich durfte in diesem Zusammenhang auch der obligatorische Startschuss aus einer alten Vorderladerpistole der Bürgerwehr, abgegeben von Stadtbürgermeister Walter Schmitz, nicht fehlen. In diesen stimmten in der Folge zahlreiche Böllerschüsse rund um das weinfröhliche Spektakel ein, das sich vom Rathausplatz, über den Bockbrunnenplatz, den Carlfritz-Nicolay-Platz bis zum Endertplatz mit weiteren Musikbühnen und vor allem ständig umlagerten Weinständen präsentierte.

i Die Moselkrampen-Lowland-Pipers aus Ediger-Eller. Thomas Esser

Die Weinstände boten auch in diesem Jahr die gesamte Palette des heimischen Rebensaftes, der einmal mehr durch fruchtigen Geschmack und willkommene Vielfalt bestach. Um hier seinen eigenen Favoriten aus dem leckeren Angebot zu finden, ließ sich das internationale Publikum dann auch gerne Zeit. Dabei wurden neue Freundschaften geschlossen und alte Bekanntschaften wieder neu belebt.

Bei den hervorragenden musikalischen Live-Acts stach am Samstag vor allem der Programmpunkt Beats & Wine heraus, zu dem viele Hundert Jugendliche den Endertplatz bevölkerten. Weitere Höhepunkte waren am Festsonntag der farbenfrohe Festumzug sowie das nächtliche Brillantfeuerwerk, die von mehreren Tausend Besuchern bestaunt und gefeiert wurden.