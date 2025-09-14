Auch in Cochem gibt es Mörder. Das wissen die Leser der Krimireihe von Ulrike Platten-Wirtz und Carolin Gilbaya. Jetzt haben die beiden Autorinnen unter dem Pseudonym Jette Stern ein neues Buch herausgebracht: In „Mosellas Erbe“ fällt ein junger Kommunalpolitiker einem Widersacher zum Opfer – und das ausgerechnet bei der Verleihung des Wappentellers.

„Folge der Spur des Geldes oder der Macht“, lautet das Motto der Kriminalautorinnen. Das ist an der Mosel nicht anders als in Metropolen. Die Ermittlungen nehmen den Leser mit auf eine illustre Reise durch Cochem – mitsamt originellem Personal, das es tatsächlich so oder so ähnlich gibt. Stadtbürgermeister Walter Schmitz kann zwar nicht auf Ruhm im Buch hoffen, denn da ist die Stadtchefin weiblich und heißt Carla Sonnenschein. Aber man begegnet dem Fotografen Tom Esser, Damen aus dem Seniorenheim Pro Seniore, den Bäckern Gregor und Birgit Fuhrmann, der Eismacherfamilie Bortolot oder Herbert Budweg vom Hotel Germania. Und wer mit dem rasenden Reporter Dario Zander gemeint ist, dürfte auch schnell jedem klar sein.

i Ulrike Platten-Wirtz arbeitet hauptberuflich für unsere Zeitung, ist aber auch als Romanautorin seit vielen Jahren erfolgreich. Birgit Pielen

Da spielt das Sehler Quetschefest eine Rolle, der Engelporter Pudding, die Flasche Moselhefe oder der Rieslingstollen. Und irgendwann hängt ein Schiffskapitän an der Schleuse in Müden fest. Das alles ist real. Auch die Verleihung des Wappentellers gibt es tatsächlich. Nur ein Mord geschah dabei noch nicht. „Wir versuchen, die Schauplätze so genau wie möglich darzustellen. Alles andere ist natürlich pointiert zugespitzt“, sagen die beiden Autorinnen, die das gemeinsame Schreiben für sich entdeckt haben – und übrigens wie die beiden Hauptfiguren Steffi Schmitz und Eva Engel als Gästeführerinnen in der Kreisstadt unterwegs sind.

„Cochem zeichnet sich aus durch eine ehrlich gemeinte und angenehme Gastfreundschaft“, beschreibt Carolin Gilbaya das Lebensgefühl. „Es gibt immer irgendein Fest. Es wird immer getrunken, immer gefeiert. Und es gibt hier noch Typen mit Ecken und Kanten, die für eine gewisse Originalität stehen.“

i „Cochem zeichnet sich aus durch eine ehrlich gemeinte und angenehme Gastfreundschaft“, sagt Carolin Gilbaya, die hauptberuflich als Dozentin arbeitet. Birgit Pielen

Und so ist ihr Buch reich an originellen Protagonisten. Ein junger aufstrebender Kommunalpolitiker namens Martin Lehmann gehört dazu, der das Ende des Krimis allerdings nicht erleben wird, aber bis dahin davon träumt, eines Tages Landrat zu werden. Martin Lehmann, der gerne edle Budapester Schuhe trägt, plant den Bau eines modernen Geschäftszentrums in der Kreisstadt. Geht es nach ihm, soll Cochem aus der Provinz in die Oberliga aufsteigen. Währenddessen geht es für ihn allerdings bergab. Im Keller der Reichsburg wird seinem Leben jäh ein Ende gesetzt – und die beiden Gästeführerinnen beginnen mit der Suche nach dem Mörder.

Ulrike Platten-Wirtz (59) arbeitet hauptberuflich für unsere Zeitung, ist aber auch als Romanautorin seit vielen Jahren erfolgreich. Carolin Gilbaya (47) ist hauptberuflich als Dozentin tätig, hat zahlreiche Kurzgeschichten veröffentlicht und war 2015 für den Deutschen Kurzkrimipreis nominiert. Wenn die beiden gemeinsam schreiben, dann sitzen sie an einem Laptop. Vorher haben sie nur festgelegt: Wer ist die Leiche? Wie ist die Person ums Leben gekommen? Wer hat sie getötet? Die Nebenhandlungen entstehen beim Schreiben, die Dialoge quasi auf Zuruf.

„Meine Lieblingsfigur ist Erwin“, sagt Ulrike Platten-Wirtz. Erwin ist in erster Linie Gatte von Steffi Schmitz und in zweiter Linie Hobbykoch. Er versucht sich am moselländischen Döppekooche genauso wie an exotischer Experimentierküche. Er trinkt gerne ein Glas Winzersekt, vielleicht auch zwei, ist eigentlich zu klein für sein Gewicht und wird irgendwann mit Gallensteinen ins Cochemer Krankenhaus eingeliefert. Dort nimmt die Geschichte aus gesundheitlicher und kriminalistischer Sicht eine spannende Wendung.

i Es gibt auch viel zu lachen bei diesem Krimi, den Ulrike Platten-Wirtz (links) und Carolin Gilbaya unter dem Pseudonym Jette Stern veröffentlicht haben. Birgit Pielen

„Unser Grundgedanke beim ersten Buch war eigentlich, dass wir nur Frauen auftreten lassen wollen“, erinnert sich Ulrike Platten-Wirtz. „Aber das hat nicht funktioniert und wäre auch unrealistisch. Es gibt ja keine Welt nur mit Frauen.“ Aber: „Unsere Hauptprotagonistinnen sind Frauen: die Bürgermeisterin, die beiden Gästeführerinnen, die Damen aus dem Seniorenheim. „Wir haben Wert darauf gelegt, dass wir Frauen in der Männerdomäne Krimi mehr Raum geben wollen“, sagt Carolin Gilbaya. Das Morden allerdings bleibt auch bei ihnen immer noch Männersache.

Am Freitag, 26. September, lesen Carolin Gilbaya und Ulrike Platten-Wirtz ab 19.30 Uhr aus „Mosellas Erbe“ im Rahmen der Kardener Stiftslesungen. Vor der Lesung gibt es einen kleinen Umtrunk und einen Museums-Schnupper-Rundgang um 18.30 Uhr statt. Beides ist im Eintrittspreis von 13 Euro im Vorverkauf und 15 Euro an der Abendkasse enthalten. Karten sind ab sofort im Café Belda in Burgen, in der Galerie Lambertz in der Oberbachstraße 7 in Cochem und in der Tourist-Information Treis-Karden im Bahnhof erhältlich.