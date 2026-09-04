Firma insolvent Cochemer Feinkostkette: Alle 80 Beschäftigten entlassen Jan Lindner 04.09.2026, 12:00 Uhr

i In der Cochemer Ravenéstraße hatte die Feinkostkette Oil & Vinegar ihren Firmensitz. Ulrike Platten-Wirtz (Archiv). Ulrike Platten-Wirtz

Die Cochemer Feinkostkette Oil & Vinegar musste im Mai Insolvenz anmelden. Der Koblenzer Insolvenzverwalter war zunächst zuversichtlich, dass es weitergeht. Doch mehrere Investoren haben abgewunken. Das sind die Gründe.

In der Cochemer Innenstadt hatte die Francisco Deutschland GmbH ihren – ziemlich unauffälligen – Verwaltungssitz. Die Firma hatte auch die Feinkostkette Oil & Vinegar in ihrem Portfolio, hatte aber im Mai Insolvenz anmelden müssen. Jetzt ist klar: Für das Unternehmen geht es nicht weiter.







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