Firma insolvent
Cochemer Feinkostkette: Alle 80 Beschäftigten entlassen
In der Cochemer Ravenéstraße hatte die Feinkostkette Oil & Vinegar ihren Firmensitz.
In der Cochemer Ravenéstraße hatte die Feinkostkette Oil & Vinegar ihren Firmensitz.
Ulrike Platten-Wirtz (Archiv). Ulrike Platten-Wirtz

Die Cochemer Feinkostkette Oil & Vinegar musste im Mai Insolvenz anmelden. Der Koblenzer Insolvenzverwalter war zunächst zuversichtlich, dass es weitergeht. Doch mehrere Investoren haben abgewunken. Das sind die Gründe. 

Lesezeit 2 Minuten
In der Cochemer Innenstadt hatte die Francisco Deutschland GmbH ihren – ziemlich unauffälligen – Verwaltungssitz. Die Firma hatte auch die Feinkostkette Oil & Vinegar in ihrem Portfolio, hatte aber im Mai Insolvenz anmelden müssen. Jetzt ist klar: Für das Unternehmen geht es nicht weiter.
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