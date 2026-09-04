Die Cochemer Feinkostkette Oil & Vinegar musste im Mai Insolvenz anmelden. Der Koblenzer Insolvenzverwalter war zunächst zuversichtlich, dass es weitergeht. Doch mehrere Investoren haben abgewunken. Das sind die Gründe.
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In der Cochemer Innenstadt hatte die Francisco Deutschland GmbH ihren – ziemlich unauffälligen – Verwaltungssitz. Die Firma hatte auch die Feinkostkette Oil & Vinegar in ihrem Portfolio, hatte aber im Mai Insolvenz anmelden müssen. Jetzt ist klar: Für das Unternehmen geht es nicht weiter.