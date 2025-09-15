Schlemmen, Tanzen und Staunen. Das 59. Sehler Quetschefest hatte viele Höhepunkte zu bieten. Zum krönenenden Abschluss ging der Festumzug durch die Sehler Gassen.

Cochem. Bevor am Sonntagnachmittag ein halbes Dutzend krachende Böllerschüsse als Startsignal für den Festumzug des 59. Sehler Quetschefestes durch das Moseltal hallten, war es Stadtbürgermeister Walter Schmitz und den neuen Cochemer Weinmajestäten Alicia und Lea vorbehalten, das beliebte Event bereits am Freitagabend zu eröffnen.

i Weinkönigin Alicia und ihre Prinzessin Lea eröffneten die beliebte Veranstaltung und waren auch beim Festumzug am Sonntag mit von der Partie. Thomas Esser

Die Showband Four`n One versorgte das Festspektakel in der Folge mit einem willkommenen Partysound, bevor tags darauf die Unterhaltung für und von Kindern sowie der köstliche Sehler Quetschekooche im Mittelpunkt des Geschehens standen. Diese herrlich saftige Gaumenfreude wurde wie üblich mit einer deftigen Sahnehaube darauf gereicht, die bei einigen ungeduldigen Genießern, nach dem herzhaften Zubeißen, den obligatorischen kleinen Sahnetupfer auf der Nasenspitze hinterließ.

i Die meisten der bekennenden Süßmäuler orderten gleich zwei Portionen von der leckeren Gaumenfreude, um sich nicht gleich wieder anstellen zu müssen. Thomas Esser

Besagte Ungeduld ließ sich hier durch das meist lange Stehen in der Warteschlange erklären, die sich am gut bestückten Kuchenstand trotz engagierter Ausgabemädels immer wieder bildete. War man dann endlich an der Reihe, so orderte ein Großteil der Gäste gleich die ein oder andere Portion mehr, um sich nicht wieder zeitnah anstellen zu müssen.

Tanz ging auch im Regen weiter

DJ Nobby, der die Festbühne am Samstagabend für angesagte Musikkonserven in Beschlag genommen hatte, musste zu vorgerückter Stunde dann auf "Dancing in the Rain" umstellen. Denn über dem gemütlich eingerichteten Moselfestplatz, mit seinen fröhlich feiernden Besuchern, brach ein heftiges Gewitter mit prasselndem Regen herein. Tatsächlich ließen sich davon aber nicht viele Leute vom Feiern abhalten und tanzten zum Teil gleich gruppenweise im Regen.

i Diese illustre Damenclique aus Würselen in Nordrhein-Westfalen war vom saftigen Sehler Quetschekooche und dem kurzweiligen Veranstaltungsprogramm begeistert. Thomas Esser

Dieses ungewollte Schauspiel am Firmament setzte sich tags darauf zur Freude der Veranstalter und Eventbesucher nicht fort. Zum Festumzug gab es den ersehnten Wetterwechsel mit strahlendem Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen. Dabei drehte der bunte Lindwurm gleich zweimal seine viel beachtete Runde durch die Sehler Gassen, wobei dessen Teilnehmer mit viel Applaus belohnt wurden.