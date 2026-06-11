Familie Bortolot an der Mosel Cochemer Eismacher gehören zu den 50 besten der Welt Ulrike Platten-Wirtz 11.06.2026, 14:06 Uhr

i Mit den beiden Söhnen Matteo und Francesco (3. und 2. von rechts) steht bei Familie Bortolot die fünfte Generation an Eismachern in den Startlöchern. Ulrike Platten-Wirtz

Vor 130 Jahren hat Urgroßvater Celeste angefangen, Eis herzustellen. Die Eisdiele Bortolot ist inzwischen nicht nur zur Institution in Cochem geworden. Sie gehört auch zu den 50 besten Speiseeisherstellern der Welt.

Die Eisdiele ist proppenvoll, als Stefano Bortolot sich vor sein Publikum stellt und die Geschichte seiner Familie erzählt. Zuerst auf Italienisch, dann auf Deutsch. Emotional geht es dabei zu, die eine oder andere Träne wird verdrückt. Schließlich geht es um 130 Jahre Eisherstellung.







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