Kritik von Fahrgästen „Cochemer Bahnhof ist ein Schandfleck“ Thomas Esser 17.04.2026, 14:00 Uhr

i Tagtäglich wird das Cochemer Bahnhofgebäude von vielen Einheimischen, Touristen und weiteren Bahnkunden genutzt, um zur Schule, zur Arbeit oder zum Urlaubsort zu kommen. Thomas Esser

Der Zustand des Cochemer Bahnhofs sorgt immer wieder für Empörung. Unser Reporter hat unterschiedliche Bahnreisende nach ihrem ersten Eindruck von Cochem befragt.

. Der Zustand des Cochemer Bahnhofs löst sowohl bei Einheimischen als auch bei Gästen blankes Entsetzen aus. Fragt man Fahrgäste nach ihrem ersten Eindruck bei der Anreise in die Kreisstadt an der Mosel, reichen die Bezeichnungen der Befragten für das dringend sanierungsbedürftige Cochemer Bahnhofsgebäude von „maroder Bruchbude“ über „beschämenden Schandfleck“ bis hin zu „ekelhaftem Saustall“.







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