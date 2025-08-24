Mehrfach an ihre Kapazitätsgrenzen kam die Trinkwasserversorgung des Kreises Cochem-Zell in der jüngeren Vergangenheit. Im Werkausschuss gab’s jetzt einen Bericht zur aktuellen Lage. Rosig ist sie nicht.

Trotz der Niederschlagsmengen vor allem der Juliwochen liegen die aktuellen Pegelstände der Referenzbrunnen für die Wasserversorgung im Kreis Cochem-Zell unterhalb der Pegelstände des Vorjahres. Dies betonte die Werkleitung der Kreiswerke Cochem-Zell im Werkausschuss des Kreistages.

„Die Niederschläge im Juli, die sehr ergiebig waren, werden weitgehend von der Vegetation aufgenommen, wichtig für das Grundwasser sind die Niederschläge im Winter und Frühjahr“, erläuterte Werkleiter Karl-Josef Fischer. Daher sei es derzeit auch noch zu keiner nachhaltigen Neubildung beim Grundwasser gekommen, die Niederschläge aus dem Frühjahr würden aber demnächst im Grundwasser ankommen, so Fischer. Darum bleibe die Warnampel für den Kreis auf Gelb, auch, um die Bevölkerung zu sensibilisieren. „Wir haben die Trinkwassersituation permanent auf dem Schirm und wir sind froh, dass die Menschen die Lage beim Trinkwasser auch verstärkt wahrnehmen“, freute sich Landrätin Anke Beilstein im Werkausschuss.

i Die Trinkwasserampel im Kreis Cochem-Zell bleibt auf Warnstufe Gelb stehen - trotz ergiebigen Regens im Juli. David Ditzer/Archiv

Nach Angaben der Werkleitung sind die Wasserabgabemengen bei normalem Witterungsverlauf relativ gleichbleibend und entsprechen weitgehend den Vorjahreswerten in den jeweiligen Quartalen. Dennoch sei festzustellen, dass bei längeren Trockenperioden, einhergehend mit höheren Temperaturen, die Verbräuche deutlich ansteigen würden, was aber für die Kreiswerke ein Indiz dafür ist, dass derzeit nicht unerhebliche Mengen an Trinkwasser für Bewässerungszwecke verwendet werden, so Karl-Josef Fischer. Daher sehen die Kreiswerke trotz einer guten Nachfrage für eine Förderung von Brauchwassernutzung ein größeres Einsparpotenzial für das Trinkwasserpotenzial.

Mittlerweile erreicht im Wassergewinnungsbereich Ulmen, in unmittelbarer Nähe zum Maar, der neue zweite Brunnen eine Tiefe von 120 Metern. In den kommenden Wochen sollen nach Angaben der Kreiswerke die ersten Pumpversuche durchgeführt werden. Daneben laufen aktuell Gespräche mit der SGD Nord in Koblenz über die Einbeziehung des Wassers aus dem bereits hergestellten ersten Brunnen im Bereich Jungferweiher bei Ulmen sowie des jetzt entstehenden zweiten Brunnens am Ulmener Maar. Hier hofft der Kreis auf eine wasserrechtliche Genehmigung, sofern die Werte stimmig sind.

„Wir hoffen, dass das Grundwasser im Oktober aufgrund der Frühjahrsniederschläge wieder ansteigen wird, dass dann aber ab nächstes Jahr uns zwei zusätzliche Brunnen zur Verfügung stehen“, betont Karl-Josef Fischer. Doch er macht auch deutlich: „Wir können sicher die verfügbare Trinkwassermenge steigern, aber technisch gibt es Grenzen, was die Wassermenge angeht, die durch unsere Leitungen laufen können.“

Hinweise und Vorschläge für die künftige Trinkwasserversorgung erhofft sich der Kreis von der Studie „Nachhaltiges und zukunftsfähiges Wassermanagementkonzept für den Landkreis Cochem-Zell“, die derzeit erarbeitet wird und eigentlich schon im Werkausschuss vorgestellt werden sollte. Doch die Studie liegt nun erst zur nächsten Kreistagssitzung vor. „Wir sollten diese Studie abwarten und dann sehen, was wir als Kreis hier tun können und sollen“, so Landrätin Anke Beilstein.

Positive wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebs

Die wirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebs Wasserversorgung gestaltet sich im Übrigen aktuell durchaus positiv, wie der im Werkausschuss vorgelegte Zwischenbericht für dieses Jahr zeigt. Danach könnten die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserversorgung um rund 36.000 Euro höher ausfallen als geplant, dagegen verzeichnet die Veranlagung zum wiederkehrenden Beitrag einen leichten Rückgang.

Durch erhöhten Wasserbedarf sind die Wasserbezugskosten um 72.000 Euro höher als veranschlagt. Auch waren größere Unterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Aufbereitungs- und Entkeimungsanlagen nötig, die rund 25.000 Euro höher lagen als im Planansatz. Allerdings konnten diese Mehrausgaben durch Einsparungen ausgeglichen werden. Gegenüber dem vorgesehenen Gewinn laut Wirtschaftsplan von 360.000 Euro geht die Werkleitung nun von einem Gewinn in Höhe von rund 460.000 Euro aus.