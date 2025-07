Die etwas mehr als 31.000 Steuerpflichtigen im Kreis Cochem-Zell erzielten im Jahr 2021 im Durchschnitt einen Gesamtbetrag an Einkünften von 41.594 Euro. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Plus von rund 1600 Euro. Auch wenn der Kreis damit bei den rheinland-pfälzischen Kreisen noch unter dem Landesdurchschnitt von 46.165 Euro an Einkünften liegt, so hat sich Cochem-Zell gegenüber dem Vorjahr im Land deutlich verbessert. Wiesen 2020 nur vier Kreise im Land einen niedrigeren Betrag bei den Steuereinkünften auf, so waren es im Jahr danach bereits sechs Kreise, die sich hier hinter Cochem-Zell einreihten.

So ist die Zahl der Steuerpflichtigen 2021 gegenüber dem Vorjahr im Kreis um rund 400 Personen gestiegen. Auch der Gesamtbetrag der Steuereinkünfte im Kreis erhöhte sich 2021 gegenüber dem Vorjahr um rund 66 Millionen Euro auf fast 1,3 Milliarden Euro. Das Einkommen der Steuerpflichtigen im Kreis erhöhte sich ebenfalls um 46 Millionen Euro auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Das zu versteuernde Einkommen lag 2021 im Kreis bei 1,06 Milliarden Euro. Im Jahr zuvor waren es 1,02 Milliarden Euro. Und die festzusetzende Einkommens- beziehungsweise Jahreslohnsteuer betrug 2021 im Kreis 202 Millionen Euro, im Jahr zuvor waren es 191 Millionen Euro.

Gesamtbetrag der Einkünfte im Landesschnitt bei 45.134 Euro

Auch in Rheinland-Pfalz stiegen gegenüber dem Vorjahr die Steuereinkünfte 2021. Die knapp 2,1 Millionen Lohn- und Einkommensteuerpflichtigen mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz erzielten im Jahr 2021 im Durchschnitt einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 45.134 Euro; gegenüber dem Vorjahr 2020 waren das 5,5 Prozent mehr. Die festgesetzte Einkommensteuer legte um 7,4 Prozent zu und betrug im Durchschnitt 7.914 Euro je Steuerpflichtigen.

Der Gesamtbetrag der Einkünfte weist eine Ungleichverteilung auf. Gut zwei Drittel der Steuerpflichtigen lagen unter dem Durchschnittswert von 45.134 Euro. Die auf diese Steuerpflichtigen entfallende Steuer machte aber in der Summe nur 15,3 Prozent der festgesetzten Einkommensteuer aller Steuerpflichtigen aus.

1297 Einkommensmillionäre im Land

Einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 100.000 Euro und mehr hatten gut sieben Prozent der Steuerpflichtigen, mit einem Anteil von über der Hälfte an der insgesamt festgesetzten Steuer. Unter ihnen sorgten 1297 Einkommensmillionäre (2020: 1103) für 10,7 Prozent (2020: 6,4 Prozent) der festgesetzten Steuer, obwohl sie nur 0,06 Prozent aller Steuerpflichtigen repräsentieren. Als Einkommensmillionäre gelten Steuerpflichtige mit einem Gesamtbetrag der Einkünfte von einer Million Euro und mehr. Sie hatten einen durchschnittlichen Gesamtbetrag der Einkünfte im Jahr 2021 in Höhe von rund 3,8 Millionen Euro.

Über dem Durchschnitt liegende Gesamtbeträge der Einkünfte je Steuerpflichtigen wurden vor allem im Südosten des Landes erzielt. Spitzenreiter war – wie in den Jahren zuvor – der Landkreis Mainz-Bingen mit über 61.000 Euro, gefolgt vom Landkreis Neuwied mit rund 55.300 Euro und dem Landkreis Bad Dürkheim mit gut 50.800 Euro. Die Schlusslichter waren die kreisfreien Städte Pirmasens mit rund 33.400 Euro, Zweibrücken mit gut 36.000 Euro sowie Ludwigshafen mit rund 37.400 Euro. Der Durchschnittswert des Gesamtbetrags der Einkünfte lag in den Kreisen um 9,1 Prozent (2020: 7,4 Prozent) höher als in den kreisfreien Städten.

Daten liegen immer mit zeitlichem Verzug vor

Die Ergebnisse sind der Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommenssteuer entnommen. Diese Statistik beruht zu einem wesentlichen Teil auf den maschinellen Einkommensteuerveranlagungen der Finanzverwaltung. Da die Einreichung der Einkommensteuererklärungen bei der Finanzverwaltung in bestimmten Fällen zwei Jahre oder später nach Ende des Veranlagungsjahres erfolgen kann, liegen die Ergebnisse der Lohn- und Einkommensteuerstatistik regelmäßig erst im vierten Jahr nach dem Ende des Veranlagungsjahres vor. Die Ergebnisse für das Jahr 2021 stellen daher die derzeit aktuellsten verfügbaren Daten dar.