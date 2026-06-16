Kreisverwaltung appelliert
Cochem-Zeller müssen Trinkwasser sparen
Der Trinkwasserverbrauch im Kreis Cochem-Zell liegt derzeit deutlich über dem Durchschnittsverbrauch.
Der Trinkwasserverbrauch im Kreis Cochem-Zell liegt derzeit deutlich über dem Durchschnittsverbrauch.
Marco Verch

Der Trinkwasserverbrauch im Kreis Cochem-Zell liegt deutlich über dem Durchschnitt. Die Kreisverwaltung fordert Bürger deshalb zu äußerster Sparsamkeit auf. Vor allem die Gartenbewässerung soll stark eingeschränkt werden.

Lesezeit 1 Minute
Der Trinkwasserverbrauch im Kreis Cochem-Zell ist zu hoch. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Er liege derzeit deutlich über dem Durchschnittsverbrauch, heißt es. Die eigenen Gewinnungsanlagen werden deshalb mit hoher Förderleistung betrieben. Die Kontingente von Wasser aus den Zweckverbänden sind bereits ausgeschöpft.

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