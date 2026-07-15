Für den Kreis Cochem-Zell wäre es eine gravierende Veränderung: Bisher gehört das gesamte Gebiet bei Bundestagswahlen stets zu einem Wahlkreis. Nun plant eine Kommission, die VGs Ulmen und Kaisersesch abzuspalten. Dagegen regt sich Widerstand.
Lesezeit 3 Minuten
Bei der nächsten Bundestagswahl sollen die Verbandsgemeinden Ulmen und Kaisersesch zu einem anderen Wahlkreis gehören. Dies schlägt eine unabhängige Kommission vor, worüber das Parlament nun entscheiden muss. Im Kreis Cochem-Zell stößt dieser Vorschlag allerdings auf wenig Gegenliebe.