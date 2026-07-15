Werden Eifels-VGs abgetrennt? 
Cochem-Zeller kritisieren geplanten Wahlkreiszuschnitt
Die Bundestagswahlen fanden im Kreis Cochem-Zell immer als einem Wahlkreis entsprechend statt. Doch es könnte sein, dass es den
Die Bundestagswahlen fanden im Kreis Cochem-Zell immer als einem Wahlkreis entsprechend statt. Doch es könnte sein, dass es den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück künftig so nicht mehr geben wird. Der Kreis Cochem-Zell könnte vom Zuschnitt her zerteilt werden.
Kevin Rühle (Archiv). Kevin Rühle/Archiv

Für den Kreis Cochem-Zell wäre es eine gravierende Veränderung: Bisher gehört das gesamte Gebiet bei Bundestagswahlen stets zu einem Wahlkreis. Nun plant eine Kommission, die VGs Ulmen und Kaisersesch abzuspalten. Dagegen regt sich Widerstand. 

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Bei der nächsten Bundestagswahl sollen die Verbandsgemeinden Ulmen und Kaisersesch zu einem anderen Wahlkreis gehören. Dies schlägt eine unabhängige Kommission vor, worüber das Parlament nun entscheiden muss. Im Kreis Cochem-Zell stößt dieser Vorschlag allerdings auf wenig Gegenliebe.
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