Werden Eifels-VGs abgetrennt? Cochem-Zeller kritisieren geplanten Wahlkreiszuschnitt Dieter Junker 15.07.2026, 11:35 Uhr

i Die Bundestagswahlen fanden im Kreis Cochem-Zell immer als einem Wahlkreis entsprechend statt. Doch es könnte sein, dass es den Wahlkreis Mosel/Rhein-Hunsrück künftig so nicht mehr geben wird. Der Kreis Cochem-Zell könnte vom Zuschnitt her zerteilt werden. Kevin Rühle (Archiv). Kevin Rühle/Archiv

Für den Kreis Cochem-Zell wäre es eine gravierende Veränderung: Bisher gehört das gesamte Gebiet bei Bundestagswahlen stets zu einem Wahlkreis. Nun plant eine Kommission, die VGs Ulmen und Kaisersesch abzuspalten. Dagegen regt sich Widerstand.

Bei der nächsten Bundestagswahl sollen die Verbandsgemeinden Ulmen und Kaisersesch zu einem anderen Wahlkreis gehören. Dies schlägt eine unabhängige Kommission vor, worüber das Parlament nun entscheiden muss. Im Kreis Cochem-Zell stößt dieser Vorschlag allerdings auf wenig Gegenliebe.







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