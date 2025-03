Gefährdet Raubtier Tourismus? Cochem-Zeller Jäger bläst zur Attacke gegen Wölfe 02.03.2025, 12:05 Uhr

i Die Rückkehr des Wolfes ist auch in Cochem-Zell ein umstrittenes Thema. Julian Stratenschulte. picture alliance/dpa

Wie beeinflusst die Rückkehr des Wolfs das Verhalten des Wildes, und welche Folgen hat das für Jäger, Weidetierhalter und Tourismusregionen wie Cochem-Zell? Jäger Franz-Josef Becker hält den aktuellen Umgang mit dem Wolf für weltfremd.

Was wäre, wenn der Wolf sich in Cochem-Zell ausbreitet? Franz-Josef „Josi“ Becker, Vorsitzender der Kreisgruppe des Landesjagdverbandes Rheinland-Pfalz, hat sich mit dieser Frage in einem offenen Brief an das Präsidium des Landesjagdverbandes gewendet.

