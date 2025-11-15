Cochem-Zeller FWG fordert unangekündigte Buskontrollen﻿

Die Einführung neuer Buslinienbündel im Nahverkehr löste zwischen Moselkern und Zell, Blankenrath und Ulmen viel Kritik aus. Dem Kreis bescherte der neue ÖPNV zudem ein saftiges Defizit. Jetzt geht’s im Kreistag um Zahlen.
Es ist eine umfangreiche Tagesordnung, die auf die Kreistagsmitglieder wartet, wenn sie am kommenden Montag zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen. Für den Kreis wichtige Themen stehen dann an, angefangen vom öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über die Kreisstraßen bis hin zur Haushaltskonsolidierung.