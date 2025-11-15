ÖPNV ein Thema im Kreistag Cochem-Zeller FWG fordert unangekündigte Buskontrollen﻿ Dieter Junker 15.11.2025, 06:00 Uhr

i Der Schülerverkehr (hier: in Ulmen) und - davon abhängig - der gesamte öffentliche Busnahverkehr sind westlichen Kostenfaktoren, die den Haushalt des Kreises Cochem-Zell belasten. Im Kreistag geht es jetzt unter anderem um erste konkrete Erkenntnisse zur Nutzung der neuen Linienbündel. Kevin Rühle/Archiv

Die Einführung neuer Buslinienbündel im Nahverkehr löste zwischen Moselkern und Zell, Blankenrath und Ulmen viel Kritik aus. Dem Kreis bescherte der neue ÖPNV zudem ein saftiges Defizit. Jetzt geht’s im Kreistag um Zahlen.

Es ist eine umfangreiche Tagesordnung, die auf die Kreistagsmitglieder wartet, wenn sie am kommenden Montag zu ihrer nächsten Sitzung zusammenkommen. Für den Kreis wichtige Themen stehen dann an, angefangen vom öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) über die Kreisstraßen bis hin zur Haushaltskonsolidierung.







