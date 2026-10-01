Wo noch Stellen frei sind Cochem-Zeller Arbeitsmarkt stabil, aber keine Euphorie Dieter Junker 01.10.2026, 12:00 Uhr

i Im Kreis Cochem-Zell zählt die Agentur für Arbeit derzeit 1096 arbeitslose Menschen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte gesunken, von 3,3 auf 3,2 Prozent. Kevin Rühle. Kevin Rühle/Archiv

Auf dem Cochem-Zeller Arbeitsmarkt gibt es für den Monat September durchaus Lichtblicke. Untersicherheit setzt Optimismus jedoch klare Grenzen. Und von Euphorie kann leider keine Rede sein. Noch nicht?

Im September ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Cochem-Zell leicht zurückgegangen. Nach den saisonal bedingten Bewegungen während der Sommermonate zeigt sich damit im September eine leichte Belebung auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren zum Monatsende 1096 Menschen ohne Job, das sind 53 weniger als im August und 48 weniger als im September vergangenen Jahres.







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