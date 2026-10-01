Wo noch Stellen frei sind
Cochem-Zeller Arbeitsmarkt stabil, aber keine Euphorie
Im Kreis Cochem-Zell zählt die Agentur für Arbeit derzeit 1096 arbeitslose Menschen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslo
Im Kreis Cochem-Zell zählt die Agentur für Arbeit derzeit 1096 arbeitslose Menschen. Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte gesunken, von 3,3 auf 3,2 Prozent.
Kevin Rühle. Kevin Rühle/Archiv

Auf dem Cochem-Zeller Arbeitsmarkt gibt es für den Monat September durchaus Lichtblicke. Untersicherheit setzt Optimismus jedoch klare Grenzen. Und von Euphorie kann leider keine Rede sein. Noch nicht? 

Lesezeit 2 Minuten
Im September ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Cochem-Zell leicht zurückgegangen. Nach den saisonal bedingten Bewegungen während der Sommermonate zeigt sich damit im September eine leichte Belebung auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren zum Monatsende 1096 Menschen ohne Job, das sind 53 weniger als im August und 48 weniger als im September vergangenen Jahres.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellWirtschaft

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren