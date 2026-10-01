Auf dem Cochem-Zeller Arbeitsmarkt gibt es für den Monat September durchaus Lichtblicke. Untersicherheit setzt Optimismus jedoch klare Grenzen. Und von Euphorie kann leider keine Rede sein. Noch nicht?
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Im September ist die Arbeitslosigkeit im Kreis Cochem-Zell leicht zurückgegangen. Nach den saisonal bedingten Bewegungen während der Sommermonate zeigt sich damit im September eine leichte Belebung auf dem regionalen Arbeitsmarkt. Nach Angaben der Agentur für Arbeit Koblenz-Mayen waren zum Monatsende 1096 Menschen ohne Job, das sind 53 weniger als im August und 48 weniger als im September vergangenen Jahres.