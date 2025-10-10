Theater, Musik, Museum Cochem-Zell vergibt Kulturförderpreis Thomas Esser 10.10.2025, 14:00 Uhr

i Im Forum der Sparkasse Cochem wurden auch in diesem Jahr wieder engagierte Kulturschaffende aus dem Landkreis mit dem Kulturförderpreis geehrt. Thomas Esser

Der Kulturförderpreis wurde nun zum vierten Mal vergeben und umfasste Bewerbungen aus allen Kulturbereichen und Altersklassen. Auch in 2025 gab es fünf Preisträger in drei ausgelobten Kategorien.

Cochem-Zell. Kultur verbindet und ist ein Muss für ein angenehmes Miteinander in der Gemeinschaft! Das hat sich der Landkreis auf die Fahne geschrieben – und wenn es um ehrenamtliches oder kulturelles Engagement geht, dann nimmt Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz nach wie vor einen Spitzenplatz ein.







