Cochem-Zell steckt mehr Klimaschutzgeld in Schulzentrum

i Das Schulzentrum am Cochemer Schlossberg. In die Sanierung des Nahwärmenetzes sollen weitere Mittel aus dem Klimaschutzprogramm Kipki fließen. Kevin Rühle

Fast eine Million Euro hat das Land Rheinland-Pfalz dem Kreis Cochem-Zell aus dem „Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation“ (Kipki) zur Verfügung gestellt. Der Kreistag hatte sich im Sommer 2023 für drei Projekte ausgesprochen, zum einen die Förderung für Privathaushalte, dann die Sanierung des Nahwärmenetzes Schulzentrum Cochem und für eine Siebanlage für holzige Fraktionen für die Grüngutplätze. Nun soll ein Teil der Mittel – insgesamt 250.000 Euro – zugunsten des Nahwärmenetzes am Schulzentrum umgewidmet werden. Dies geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung an den Kreisausschuss hervor.

Grund dafür sind die Umstellung des Brennstoffs für das Schulzentrum Cochem von Grünschnitt auf Pellets sowie die aufgetretenen Probleme an den Biomasseheizungen an den Schulzentren in Zell und Kaisersesch (unsere Zeitung berichtete). So sollte im Schulzentrum in Cochem eine neue Biomasseheizung zur Beheizung des Gymnasiums und der Realschule plus errichtet werden, die mit Baum- und Strauchschnitt von lokalen Sammelstellen im Kreis betrieben werden solle. Dazu war im Zusammenhang mit den Bauarbeiten für die neue Sporthalle an der bestehenden Heizzentrale ein Anbau geplant für die Unterbringung von Pufferspeicher und die Lagerung von Rost- und E-Filterasche. Allerdings traten hier bei den Bauarbeiten massive Bodenprobleme auf, die die Kosten deutlich nach oben trieben. Weitere Kostensteigerungen ergaben sich bei der Anlagentechnik der Biomasseheizung für das Grüngut.

Von Siebanlage Abstand genommen

Gleichzeitig traten an den Grüngutheizungen an der IGS Zell und im Schulzentrum Kaisersesch im Januar wiederholt Störungen auf. Aufgrund des Rückgangs von holzartigen Teilen auf den Grüngutplätzen mussten bereits in der Heizperiode 2022/2023 Holzhackschnitzel zugekauft werden, um den Betrieb der Anlagen in Kaisersesch und Zell sicherzustellen. Mittels einer Siebanlage, durch Kipki gefördert, sollten mehr holzartige Teile gewonnen werden. Doch infolge des offenbar für die Öfen ungeeigneten Brennmaterials kam es zu einem Totalausfall der beiden Heizungsanlagen.

Vor diesem Hintergrund entschied sich der Kreis dafür, vom Projekt Siebanlage Abstand zu nehmen und stattdessen die dafür eingesparten Mittel für die Sanierung des Nahwärmenetzes am Schulzentrum Cochem einzusetzen – angesichts der dortigen Kostensteigerungen. Dies wurde auch dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität mitgeteilt, das der Umwidmung dieser Mittel Mitte Februar zugestimmt hat.

Nun 652.000 Euro Fördergeld für Netzsanierung

Danach wird die Sanierung am Nahwärmenetz Schulzentrum Cochem statt mit 402.000 Euro nun mit rund 652.000 Euro gefördert. Die Unterstützung des Förderprogramms für Privathaushalte in Höhe von 250.000 Euro bleibt von der Umwidmung unberührt.