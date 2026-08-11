Der Kreis Cochem-Zell setzt bei Energiewende auch auf Wasserstoff – und diskutiert mit Experten, Unternehmern, Handwerkern und Logistikern die Einsatzmöglichkeiten.
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Wasserstoff gilt weiterhin als wichtiger Baustein der Energiewende – auch wenn große Projekte in der Region zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten. Mit einem Wasserstofftag am Montag, 17. August, im Kreishaus in Cochem will der Landkreis Cochem-Zell Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Logistik nun über konkrete Einsatzmöglichkeiten des Energieträgers informieren.