Projekte in der Energiewende
Cochem-Zell setzt weiter auf Wasserstoff
Mit einem Wasserstofftag am Montag, 17. August, im Kreishaus in Cochem will der Landkreis Cochem-Zell Unternehmen aus Industrie,
Mit einem Wasserstofftag am Montag, 17. August, im Kreishaus in Cochem will der Landkreis Cochem-Zell Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Logistik über konkrete Einsatzmöglichkeiten des Energieträgers informieren.
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Der Kreis Cochem-Zell setzt bei Energiewende auch auf Wasserstoff – und diskutiert mit Experten, Unternehmern, Handwerkern und Logistikern die Einsatzmöglichkeiten.

Lesezeit 2 Minuten
Wasserstoff gilt weiterhin als wichtiger Baustein der Energiewende – auch wenn große Projekte in der Region zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten. Mit einem Wasserstofftag am Montag, 17. August, im Kreishaus in Cochem will der Landkreis Cochem-Zell Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Logistik nun über konkrete Einsatzmöglichkeiten des Energieträgers informieren.
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