Projekte in der Energiewende Cochem-Zell setzt weiter auf Wasserstoff Birgit Pielen 11.08.2026, 10:22 Uhr

i Mit einem Wasserstofftag am Montag, 17. August, im Kreishaus in Cochem will der Landkreis Cochem-Zell Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Logistik über konkrete Einsatzmöglichkeiten des Energieträgers informieren. Mediaparts/Stock Adobe. Mediaparts - stock.adobe.com

Der Kreis Cochem-Zell setzt bei Energiewende auch auf Wasserstoff – und diskutiert mit Experten, Unternehmern, Handwerkern und Logistikern die Einsatzmöglichkeiten.

Wasserstoff gilt weiterhin als wichtiger Baustein der Energiewende – auch wenn große Projekte in der Region zuletzt Rückschläge hinnehmen mussten. Mit einem Wasserstofftag am Montag, 17. August, im Kreishaus in Cochem will der Landkreis Cochem-Zell Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Logistik nun über konkrete Einsatzmöglichkeiten des Energieträgers informieren.







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