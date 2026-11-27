Streit um Schlüsselzuweisungen Cochem-Zell scheitert mit Klage gegen Land RLP Birgit Pielen 27.11.2026, 14:29 Uhr

i Am mündlichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Koblenz nahmen unter anderem Landrätin Anke Beilstein (links) und die leitende Kreisverwaltungsdirektorin Barbara Schatz-Fischer teil. Birgit Pielen

Der Kreis Cochem-Zell hat vor dem Verwaltungsgericht Koblenz im Streit um das Landesfinanzausgleichsgesetz eine Niederlage erlitten. Besonders ausführlich setzt sich das Urteil mit den Kosten für den öffentlichen Personennahverkehr auseinander.

Der Kreis Cochem-Zell muss eine juristische Niederlage einstecken: Das Verwaltungsgericht Koblenz hat die Klage des Kreises gegen das Land Rheinland-Pfalz wegen der Höhe der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 abgewiesen. Die Richter sehen weder einen Verstoß gegen das Recht auf kommunale Selbstverwaltung noch eine verfassungswidrige Unterfinanzierung der Kommunen durch das Landesfinanzausgleichsgesetz.







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