Viele Statistiken steigen Cochem-Zell ist bei Touristen immer beliebter Dieter Junker 27.04.2026, 12:00 Uhr

i Der Tourismus in Cochem-Zell befindet sich in voller Fahrt: Bei den Gäste- und Übernachtungszahlen hat der Kreis im vergangenen Jahr abermals zugelegt. Kevin Rühle/Archiv

Tourismus spielt im Kreis Cochem-Zell eine immer wichtigere Rolle, zeigen Zahlen für das Jahr 2025. Mehr ausländische Gäste, mehr Übernachtungen, ein Touri-Hotspot: Was ein Blick auf die Statistik über den Tourismus an der Mosel verrät.

Der Tourismus boomt weiter im Kreis Cochem-Zell. Nach den neuesten Zahlen des Statistischen Landesamtes in Bad Ems, die im Werkausschuss des Kreistages vorgelegt wurden, verzeichnete der Kreis im vergangenen Jahr gegenüber 2024 bei den Gästen ein Plus von 4,4 Prozent und bei den Übernachtungszahlen ein Plus von 1,5 Prozent.







Artikel teilen

Artikel teilen