Beschluss im Kreistag Cochem-Zell fordert mehr Geld vom Land Dieter Junker 12.03.2026, 14:00 Uhr

i Mehr Geld vom Land fordern die 24 rheinland-pfälzischen Kreise. Auch Cochem-Zell schließt sich dem an. Monika Skolimowska/dpa

Mehr Geld, eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung und mehr Vertrauen in die Kreisverwaltung, das sind die Forderungen, die die rheinland-pfälzischen Landkreise gegenüber der Landesregierung stellen. Auch Cochem-Zell schließt sich dem an.

Die Finanzlage der Kreise in Rheinland-Pfalz ist angespannt. Die Haushaltsdefizite sind hoch, die Schulden steigen, der Handlungsspielraum wird immer enger, der Ruf nach einer Reform des Kommunalen Finanzausgleichs wird lauter. In einem Forderungspapier erwarten die 24 Kreise von der neuen Landesregierung eine auskömmliche und verlässliche Finanzierung durch das Land, mehr Geld zur freien Verfügung der Kreise, eine Stärkung der kommunalen ...







