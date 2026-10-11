817 Anträge in fünf Jahren Cochem-Zell fördert 2,6 Millionen Liter Brauchwasser Stefanie Braun 11.10.2026, 12:00 Uhr

i Die Nutzung von Regenwasser ist eine effektive Methode, um Wasser zu sparen. In der VG Cochem-Zell wird diese seit fünf Jahren bezuschusst. Hans-Uwe Richter - stock.adobe.com

Über die Kreisverwaltung Cochem-Zell können Privatpersonen aber auch Vereine Fördermittel bekommen, wenn sie Regenwasser sammeln und verbrauchen. Der SV Blau-Weiß Binningen 1921 erzählt von seinen Erfahrungen.

Auch wenn längst Herbst ist: Die Trockenheit des Sommers ist immer noch spür- und teils sichtbar. Und es wird wahrscheinlich nicht der letzte extreme Sommer gewesen sein. Das hat der Kreis Cochem-Zell schon vorausgesehen: Seit 2021 kann man bei den Kreiswerken einen Antrag auf Förderung stellen, sofern man beim Thema Trinkwassersparen seinen Beitrag leisten möchte.







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