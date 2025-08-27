Dass die finanzielle Lage des Kreises Cochem-Zell alles andere als rosig ist, war klar. Das Defizit für dieses Jahr fällt allerdings wohl noch höher aus als zunächst angenommen.

Die Finanzlage des Kreises Cochem-Zell hat sich in diesem Jahr weiter verschlechtert. Die Kreisverwaltung rechnet für 2025 mit einer weiteren Haushaltsverschlechterung von rund 1,7 Millionen Euro, damit würde sich der Jahresfehlbetrag auf etwa 30,7 Millionen Euro erhöhen. Dies ergibt sich aus dem Haushaltshalbjahresbericht, den die Verwaltung dem Kreisausschuss vorgelegt hat.

Die Ursachen dafür liegen vor allem in höheren Ausgaben in den Teilhaushalten Soziale Hilfen sowie Jugend und Familien. Bei den Sozialen Hilfen erwartet der Kreis vor allem bei den Leistungen zur Teilhabe an Bildung im Rahmen der Eingliederungshilfen für behinderte Menschen Mehraufwendungen in Höhe von etwa 400.000 Euro sowie im Bereich Asyl Mindererträge in Höhe von rund 860.000 Euro erwartet.

Kreis muss mehr für die Kindertagesstätten ausgeben

Die Gründe dafür liegen in der verringerten Zuweisung von Asylbewerbern in diesem Jahr, für die pro Erstantrag 10.000 Euro erstattet werden. Erwartet wurde eine Zuweisung von 230 Personen durch das Land, aktuell wird nur noch mit 100 Zuweisungen gerechnet. Daher verringert sich die Zuweisung des Landes auf etwas mehr als 2 Millionen Euro, 860.000 Euro weniger als erwartet. Die Mehraufwendungen bei den Sozialen Hilfen ergeben sich im Wesentlichen bei der Integrationshilfe in Höhe von rund 313.000 Euro sowie für Internatsunterbringungen in Höhe von rund 80.000 Euro.

Im Teilhaushalt Jugend und Familie kommt es insbesondere im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder zu Mehraufwendungen. Verstärkt wird das auch dadurch, dass in der Satzung zur Finanzierung der Kindertagesstätten der Anteil der Ortsgemeinden auf 15 Prozent festgesetzt worden ist, während bei der Haushaltsplanung noch ein Anteil von 17 Prozent angesetzt wurde.

i Im Cochem-Zeller Kreishaus bereitet die finanzielle Lage des Kreises weiterhin Sorgen. Kevin Ruehle

Neuregelung der Verwaltungskostenbeiträge der Kreiswerke wirkt sich aus

Insgesamt besteht in diesem Teilhaushalt ein Mehrbedarf von mehr als 1,1 Millionen Euro, der im Wesentlichen die Tageseinrichtungen für Kinder betrifft. Hier gibt es geringere Einnahmen bei der Kostenerstattung der Gemeinden zum Personalkostenanteil des Kreises durch den niedrigeren Prozentsatz.

Deutliche Mehrerträge gibt es im Teilhaushalt Zentrale Aufgaben, Finanzen und Controlling in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro. Ursächlich dafür sind Vorgaben des rheinland-pfälzischen Rechnungshofes, wonach die Verwaltungskostenbeiträge der Kreiswerke neu geregelt werden mussten, was zu einer Neuabrechnung der Beiträge bis zum Jahr 2023 führte.

Landrätin: Klage gegen den Kommunalen Finanzausgleich des Landes läuft

Wie Landrätin Anke Beilstein im Kreisausschuss erklärte, hat der Kreis mittlerweile zusammen mit dem Kreis Südwestpfalz seine Klage gegen den Kommunalen Finanzausgleich des Landes Rheinland-Pfalz eingereicht. Zentrale Kritikpunkte sind die massiv steigenden Kosten in den Bereichen Sozial- und Jugendhilfe, Kindertagesstätten sowie Schülerbeförderung und öffentlicher Personennahverkehr (RZ berichtete). Mit der Klage wollen die beiden Kreise eine angemessene finanzielle Mindestausstattung erreichen.