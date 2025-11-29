Die beliebtesten Kleinstädte Cochem und Mayen werfen sich gekonnt in Schale Thomas Brost 29.11.2025, 12:00 Uhr

i Eine Mond-Corona über der Cochemer Reichsburg: Dieses Foto schaffte es vor zwölf Jahren in die "New York Times". Babak Tafreshi. Babk Tafreshi

Sie bieten pittoreske Motive für Fotografen: die beiden Kleinstädte Mayen und Cochem, die kaum 30 Kilometer voneinander entfernt sind. In Deutschland zählen beide laut einem Reise-Blog bei Instagram zu den beliebtesten ihrer Art.

Da haben sich aber zwei Städte ganz schön in Schale geworfen: Unter den mehr als 1000 fotogensten Kleinstädten in Deutschland haben Cochem und Mayen hervorragende Plätze belegt. In der Rangliste schaffte es Mayen wie im vergangenen Jahr auf Platz 20, die Moselstadt stieß sogar in die Top Ten vor: Die zweitkleinste Kreisstadt hierzulande rangiert auf Platz fünf.







