Spektakel auf der Reichsburg Cochem reist beim Burgfest ins Mittelalter zurück Thomas Esser 02.08.2026, 11:11 Uhr

i Der Herold des gastgebenden Fürsten der Reichsburg eröffnet das Mittelalterspektakel im Rosenhof und macht die Besucher mit dem Festprogramm sowie den Regularien vertraut. Thomas Esser

Wer schon immer mal einen Abstecher ins Mittelalter machen wollte, konnte das am Wochenende tun. Zum Burgfest kamen Menschen aus aller Welt, ob Malmö oder Osnabrück.

Wenn Burgherr Oliver Pinzer am Abend ein breites Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht zu wischen ist, dann überstieg der Andrang auf die Reichsburg seine Erwartungen. So auch beim traditionellen Burgfest am vergangenen Wochenende, als gleich mehrere Tausend Gäste aus Europa, Asien, den USA und Südamerika den Schlossberg erklommen – oder sich bei der aktuellen Sommerhitze per Shuttlebusservice den mühsamen Anstieg ersparten.







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