Spektakel auf der Reichsburg
Cochem reist beim Burgfest ins Mittelalter zurück
Der Herold des gastgebenden Fürsten der Reichsburg eröffnet das Mittelalterspektakel im Rosenhof und macht die Besucher mit dem
Der Herold des gastgebenden Fürsten der Reichsburg eröffnet das Mittelalterspektakel im Rosenhof und macht die Besucher mit dem Festprogramm sowie den Regularien vertraut.
Thomas Esser

Wer schon immer mal einen Abstecher ins Mittelalter machen wollte, konnte das am Wochenende tun. Zum Burgfest kamen Menschen aus aller Welt, ob Malmö oder Osnabrück. 

Lesezeit 1 Minute
Wenn Burgherr Oliver Pinzer am Abend ein breites Lächeln nicht mehr aus dem Gesicht zu wischen ist, dann überstieg der Andrang auf die Reichsburg seine Erwartungen. So auch beim traditionellen Burgfest am vergangenen Wochenende, als gleich mehrere Tausend Gäste aus Europa, Asien, den USA und Südamerika den Schlossberg erklommen – oder sich bei der aktuellen Sommerhitze per Shuttlebusservice den mühsamen Anstieg ersparten.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren