Wein, Musik und Kulinarik Cochem feiert fünf Tage lang Heimat- und Weinfest Thomas Esser 26.08.2026, 15:30 Uhr

i Die Vorbereitungen für das Cochemer Weinfest sind bereits seit einigen Wochen im Gange. Kabelbrücken, Bühnen und Weinstände befinden sich derzeit im Aufbau. Thomas Esser

Beim Cochemer Heimat- und Weinfest vom 27. bis 31. August können sich Besucher auf guten Moselwein, Live-Musik, kulinarische Highlights und ein großes Feuerwerk freuen. An den Ständen ist erstmals Kartenzahlung möglich.

Das größte Festereignis des Jahres im Cochemer Kulturkalender wirft seine Schatten voraus. Die Rede ist vom traditionellen Heimat- und Weinfest der Kreisstadt vom Donnerstag, 27. August, bis Montag, 31. August. Dessen Ausrichtung, Programm und Angebotsvielfalt ist laut Stadtbürgermeister Walter Schmitz bereits im Frühjahr dieses Jahres von einem speziell dafür gebildeten Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit dem Gastgeber Cochemer ...







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